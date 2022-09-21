В Невинномысске подорожает проезд в общественном транспорте с 1 октября

С 1 октября 2022 года в Невинномысске подорожает проезд в общественном транспорте. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Михаил Миненков.

Стоимость поездки повысят до 30 рублей. Тариф изменится почти на всех городских маршрутах: №23, №22, №21, №18, №16, №15, №14, №12А, №12, №11А, №10, №9, №8, №6, №5, №4, №3А, №3, №2 и №1А.

По словам градоначальника, подорожание связано с повышением цен на запчасти, обязательной установкой камер видеонаблюдения в салоне и терминалов для безналичной оплаты.

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