Пробки образовались на дорогах Ставрополя после ливня 21 сентября

Вечером, 21 сентября, Ставрополь встал в пробках. Причина – ливень, обрушившийся на краевую столицу.

По данным сервиса Яндекс.Карты заторы оцениваются в 9 баллов.

В час-пик движение затруднено движение на улицах Мира, Голенева, Розы Люксембург, Шпаковской, Пирогова, Лермонтова, Западный обход, Ленина, Артема, Дзержинского, Рогожникова, проспектах Кулакова и Карла Маркса.

В социальных сетях жалуются, что из-за дождя такси подорожало в несколько раз.

Ранее сообщалось, что в Невинномысске с 1 октября подорожает проезд почти во всех маршрутках.