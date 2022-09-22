На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 899 человек

На сегодняшний день, 22 сентября, на Ставрополе “короной” заболели еще почти тысяча человек, из них 92 ребенка. Госпитализация понадобилась 38 пациентам, из которых 5 – дети. При этом выздоровели 429 человек. Об этом в своих официальных соцсетях пишет губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

— Уровень заболеваемости практически не меняется. К глубокому сожалению, зарегистрирован новый летальный исход. Соболезную родным… Важно помнить о правилах эпидпрофилактики и вакцинации. Будьте здоровы и берегите себя! – пишет глава региона.

Вакцинация также продолжается. Первый компонент получили 3096 человек, а второй – 1676 человек. Также напомним, что последнее время на Ставрополье доминирует штамм омикрон. Сейчас течение болезни проходит легче, однако заразность увеличилась: 1 больной человек может заразить 16 здоровых.