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Здоровье22 сентября 2022 5:31

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 899 человек

Зарегистрирован новый летальный исход
Данил Юрков

На сегодняшний день, 22 сентября, на Ставрополе “короной” заболели еще почти тысяча человек, из них 92 ребенка. Госпитализация понадобилась 38 пациентам, из которых 5 – дети. При этом выздоровели 429 человек. Об этом в своих официальных соцсетях пишет губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

— Уровень заболеваемости практически не меняется. К глубокому сожалению, зарегистрирован новый летальный исход. Соболезную родным… Важно помнить о правилах эпидпрофилактики и вакцинации. Будьте здоровы и берегите себя! – пишет глава региона.

Вакцинация также продолжается. Первый компонент получили 3096 человек, а второй – 1676 человек. Также напомним, что последнее время на Ставрополье доминирует штамм омикрон. Сейчас течение болезни проходит легче, однако заразность увеличилась: 1 больной человек может заразить 16 здоровых.