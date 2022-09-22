Фото: пресс-служба администрации Ессентуков

В Ессентуках 25 сентября 2022 года пройдет первый в истории курорта легкоатлетический марафон "Защищая жизни". Участвовать в мероприятии будет мэр города-курорта Александр Некристов, передает пресс-служба мэрии.

Заявки на участие в марафоне подало более 400 спортсменов. Кроме классической, олимпийской дистанции в 42 километра, организаторы предлагают участникам полумарафон и забег на десять и пять километров. А для детей откроют дистанцию в два километра. Самая большая дистанция будет проходить через все достопримечательности Ессентуков, включая Механотерапию, Грязелечебницу, старинные особняки и дачи, в которых отдыхали деятели искусства.

Откроют "Защищая жизни" возложением цветов к мемориалу военнослужащих, погибших при исполнении, в Парке Победы. Затем атлеты перейдут на Театральную площадь, откуда стартует сам беговой праздник. Вместе со всеми на дистанцию выйдет мэр Александр Некристов. В своем Telegram-канале он уже поделился кадрами с подготовки на городском озере.

- Уже несколько лет я занимаюсь бегом. С августа начал подготовку к первому ессентукскому марафону "Защищая жизни". Консультирует меня и проводит тренировки Валентин Крутиков - руководитель школы бега, он же инициатор и организатор нашего спортивного праздника. Скажу честно, к 42-километровой марафонской дистанции я пока не готов, но 10-ку, а может даже и полумарафон, пробежать попробую, - заявил мэр Ессентуков.

Александр Некристов на тренировке. Фото: мэрия Ессентуков

Организаторы отмечают, что все желающие в течение месяца могли по выходным приходить на тренировки и достойно подготовиться к старту.

"Защищая жизнь" не первый спортивный проект Ессентуков. В этом году в городе-курорте проходили Всероссийский кубок по триатлону и Чемпионат России по парашютному спорту. Сейчас же идут турнирные игры студентов-футболистов из всех регионов страны, включая сборные из ДНР и ЛНР. Несколько лет Ессентуки называют "спортивной столицей Ставрополья".