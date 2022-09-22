В Ставрополе водитель не справился с управлением и въехал в ограждение

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В городе Ставрополе на улице Кулакова – на пересечении с улицей Коломийцева – примерно в час ночи произошла авария: водитель набрал опасную скорость и не справился с управлением. В итоге водитель “Лады Гранты” врезался в дорожное ограждение.

— С травмой головы и ушибами конечностей 21-летний водитель обратился в больницу, ему назначено амбулаторное лечение, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Как сказал водитель, его машина ушла в занос после того, как он заехал в лужу. Пострадавший имеет стаж вождения в 3 года, за 2 года он 8 раз привлекался к штрафам за нарушение скоростного режима и тонировку. В момент аварии водитель был трезв, машина исправна, а тонировки не было. По факту происшествия проводится проверка.

Также напомним, что на Ставрополье разыскивают виновника ДТП с тремя пострадавшими. Водитель уехал с места аварии и не помог троим пострадавшим. Сейчас автомобиль и владельца ищут правоохранители.