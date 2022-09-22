На Ставрополье нашли виновного в аварии с тремя пострадавшими

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В селе Новоселицкое Ставропольского края установлен и разыскан водитель, который этим утром сбежал с места происшествия, оставив трех пострадавших от его опасной езды в кювете. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

— 35-летний местный житель признался: сбежал, так как находился в момент ДТП в нетрезвом состоянии, а этим летом он привлекался к ответственности за отказ от освидетельствования, – пишет ведомство. Машину нашли в гараже дома: она была без бампера с характерными повреждениями.

Напомним, что раньше писалось о ДТП с тремя пострадавшими, виновник которого скрылся с места ДТП. Инцидент произошел утром 22 сентября. В больницу доставили 58-летнего водителя «Чери», а также 34-летнюю и 6-летнего пассажиров. На данный момент с предполагаемым обвиняемым работают сотрудники полиции, прокуратуры и следователи.