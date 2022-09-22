Продавца поддельных удостоверений ФСБ осудили на Ставрополье

В городе Кисловодске Ставропольского края задержали и осудили гражданина, который продавал поддельные удостоверения ФСБ России по Ставропольскому краю. Сотрудника управления мужчина был задержан еще в феврале 2021 года. С того момента велось расследование уголовного дела.

— Решением Кисловодского городского суда Ставропольского края мужчина признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на 2 года условно, – пишет пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю. Приговор вступил в законную силу, преступление было пресечено.

Также на Ставрополье осудили женщину, которая с февраля 2018 года по апрель 2019 совершила 47 эпизодов мошенничества. Всего было украдено более 80 млн рублей, пострадавших насчитывают более 50 человек и организаций. С соучастниками женщины на данный момент работают, один из них уже осужден.