В краевой столице 23 сентября перекроют две улицы: Суворова и Ставропольскую. Водителей просят заранее выбрать маршрут в объезд перекрытому участку проезжей части. Ограничение будет действовать с 8 утра до 23 часов вечера Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

— Объезд участка будет осуществляться по проспекту К. Маркса, улицам Голенева, Фрунзе, Шаумяна, Ясеновской, Подгорной и Уральской, – пишут в ведомстве.

Также в Ставрополе из-за дождей следует быть аккуратными на дороге. Так, водитель в краевой столице пренебрег правилами, превысил скоростной режим, из-за чего не справился с управлением и врезался в ограждение. С травмой головы 21-летний автомобилист госпитализирован в больницу. Машина на момент аварии была исправна, а водитель трезв. Проводится проверка.