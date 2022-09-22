«Россети Северный Кавказ» повышают надежность энергоснабжения 275 тысяч потребителей в «Затеречной зоне» Дагестана

«Россети Северный Кавказ»

«Россети Северный Кавказ» продолжают готовить электросетевой комплекс к работе в сложных условиях зимы.

На сегодняшний день специалисты филиала «Дагэнерго» в зоне ответственности Кизлярских, Южно-Сухокумских, Тарумовских, Ногайских районных электрических сетей и Кизлярских городских электрических сетей («Затеречная зона») уже заменили более 1,6 тысячи изоляторов, 672 дефектные железобетонные опоры, 12 комплектных трансформаторных подстанций (КТП). Еще 79 КТП энергетики отремонтировали, подготовив к стабильному функционированию в сезон пиковых нагрузок.

Кроме того, оперативно-ремонтные бригады заменили порядка 34 км ветхого провода на новый, в том числе около 25 км – на самонесущий изолированный (СИП). Выбор СИП обусловлен его отличительными свойствами: устойчивостью к коррозии, высоким классом безопасности и надёжности, повышенной износостойкостью и пожаробезопасностью.

Комплекс технических мероприятий позволит энергокомпании повысить надежность и качество электроснабжения порядка 275 тысяч потребителей в Кизлярском, Тарумовском, Ногайском районах, а также в городах Кизляр и Южно-Сухокумск.