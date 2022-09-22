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Происшествия22 сентября 2022 16:55

В Минводах нашли подозреваемых в краже кассового аппарата из кофейни

В кассе было 60 тыс. рублей
Инна МОРОЗОВА

Полицейские в Минеральных Водах задержали подозреваемых в краже кассового аппарата из кофейни. Как было установлено, злоумышленники увидели, как сотрудник закрыл заведение в конце рабочего дня и спрятал ключ в клумбе с цветами.

Молодые люди взяли ключ, отключили сигнализацию и проникли в помещение. Пока один из них следил за обстановкой, второй похитил кассовый аппарат, в котором находилось около 60 тысяч рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.