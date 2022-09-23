На Ставрополье за последние сутки коронавирусом заболели 980 человек

В Ставропольском крае на 980 заболевших коронавирусом человек выздоровели 885 человек. Среди зараженных 102 ребенка. Госпитализировали 35 человек, из который 5 несовершеннолетних. Новых летальных случаев зафиксировано не было.

— Уровень заболеваемости несколько вырос, но не превышает значений, которые были зафиксированы ранее в этом месяце. Новых летальных исходов, связанных с COVID-19 не зафиксировано. Помните о мерах эпидпрофилактики! Берегите себя и будьте здоровы! – пишет губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своих официальных соцсетях.

Первый компонент вакцины от коронавируса получили 3068 человек, а второй – 1835 человек. Приходя на массовые мероприятия – например, на ярмарки выходного дня, – стоит помнить о безопасности, так как сейчас на Ставрополье доминирует штамм омикрон и заболеваемость выросла: 1 больной пациент может заразить 16 здоровых человек.