Отдельный батальон десантно-штурмового полка сформируют на Ставрополье

Ставропольский край окажет поддержку в обеспечении дислоцированного в регионе 247-го Гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.

Глава Ставрополья поручил Министерству финансов края проработать вопросы финансирования. Он добавил, что в этой воинской части создадут отдельный батальон из числа ставропольцев.

Ранее сообщалось, что власти Ставрополья доэкипируют мобилизованных солдат на 120 миллионов рублей. Средства выделены из краевого бюджета.