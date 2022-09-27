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Общество27 сентября 2022 16:32

Отдельный батальон десантно-штурмового полка сформируют на Ставрополье

В его состав войдут жители региона
Инна МОРОЗОВА

Ставропольский край окажет поддержку в обеспечении дислоцированного в регионе 247-го Гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.

Глава Ставрополья поручил Министерству финансов края проработать вопросы финансирования. Он добавил, что в этой воинской части создадут отдельный батальон из числа ставропольцев.

Ранее сообщалось, что власти Ставрополья доэкипируют мобилизованных солдат на 120 миллионов рублей. Средства выделены из краевого бюджета.