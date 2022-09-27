Жители Невинномысска отдадут свой однодневный заработок в помощь участникам СВО

В Невинномысске бюджетники будут ежемесячно отдавать часть зарплаты на нужды солдат, которые участвуют в специальной военной операции. Об этом сообщил мэр города Михаил Миненков.

Градоначальник провел встречу с руководителями всех бюджетных организаций Невинномысска. На ней обсуждалась частичная мобилизация.

- Решили, что ежемесячно будем отдавать свой однодневный заработок на нужды наших невинномысских ребят, - заявил Миненков.

Градоначальник призвал поступить аналогичным образом всех жителей Невинномысска.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье сформируют отдельный батальон десантно-штурмового полка из числа жителей региона.