Мобилизованные из Кисловодска прибыли в военную часть на боевое слаживание

Фото: соцсети главы Кисловодска Евгения Моисеева

Прибывшие на боевое слаживание мобилизованные из Кисловодска вышли на связь, рассказав о военной части. Как пишет Евгений Моисеев, глава Кисловодска, в своих официальных соцсетях, бойцы одеты и сыты. Все дополнительные вопросы глава города обрабатывает лично с бойцами.

— Наши ребята прибыли в часть на боевое слаживание. Все штатно. Одеты и сыты. Приступают к занятиям. Все дополнительно возникающие вопросы отрабатываю лично. С ребятами на прямой связи, – пишет Евгений Моисеев.

Напомним, что ставропольским главам городов поручили реагировать на любые просьбы мобилизованных, даже если это покупка батареек или банки кофе. Главы муниципалитетов побывали в военных частях и пообщались и посмотрели на условия их жизни. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров уточнил, что сейчас силы сосредоточены на мобилизованных.