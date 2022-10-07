За последние сутки к 7 октября на Ставрополье от коронавируса выздоровели 742 человека

На Ставрополье за последние сутки с 6 на 7 октября от коронавируса выздоровели 742 человека, при этом 367 человек заболели, среди которых 26 – дети. Госпитализация понадобилась 21 пациенту, 2 из которых – несовершеннолетние. Об этом в своих официальных соцсетях пишет губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

— Еще 742 человека выписаны из-под меднаблюдения за вчерашний день. Заболеваемость не растет. Тем не менее, о мерах эпидпрофилактики помнить важно, – пишет глава региона.

Вакцинация продолжается: первый компонент за сутки получили 2208 человек, а второй – 1341.

Также напомним, что в Ставрополе за все время вакцинации иммунизировались 220 тысяч человек. При этом 294 037 ставропольцев получили первый компонент вакцины, а второй – 218 104, из которых 70 тысяч – это граждане старше 60 лет. Тем не менее, вакцинация на пунктах, расположенных в городе, продолжается.