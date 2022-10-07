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Происшествия7 октября 2022 6:32

В Невинномысске все еще подтоплены 114 дач из-за повышения воды в реке Кубань

На данный момент вода начала уходить
Данил Юрков

В городе Невинномысске Ставропольского края из-за повышения уровня воды в реке Кубань подтопило 410 дачных участков. На данный момент вода начала уходить с дачных участков и вскоре люди смогут вернуться в дома. При этом ранее сообщалось о штормовом предупреждении в крае и из-за прошедших о жидающихся ливней.

— По уточненные данным вода сошла с 96 садовых участков. Подтопленными остаются еще 114 участков. Уровень воды реки Кубань составляет 715 см, – пишет пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Ранее сообщалось, что Михаил Миненков объявил о введении режима повышенной готовности. Тогда были подтоплены 410 дачных участков, однако к утру 7 октября вода начала отступать. Власти и МЧС продолжают контролировать ситуацию с повышением уровня воды в реке.