На Ставрополье начинающий водитель вылетел в кювет

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Андроповском округе Ставропольского края 22-летний парень, получивший права всего год назад, решил прокатиться на отцовской машине вместе с друзьями. Набрав небезопасную скорость, водитель не справился с управлением и заехал на мокрую после дождя обочину. В итоге автомобиль вылетел в кювет.

— В больницу доставлены были водитель и три пассажира (19, 17 и 16-летние). 22-летний водитель, житель села Султан, от госпитализации отказался, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

У парня взяли биозабор крови, чтобы проверить на состояние опьянения. По факту аварии проводится проверка.

Также на Ставрополье пьяный водитель с просроченными на два года правами попал в ДТП. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде. В отношении водителя возбудили уголовное дело.