Заведомо ложная информация об акте терроризма привела ставропольца в суд

Еще 30 августа 2022 года житель села Кочубеевского на Ставрополье позвонил правоохранительным органам с заведомо ложной информацией о минировании пассажирского автобуса. Как оказалось, его выгнали за пьяную драку. Мужчине это не понравилось, и тогда он позвонил в полицию, сказав, что автобус скоро взорвется.

Минирование оказалось ложным, а мужчину опознали и задержали. Началось расследование по уголовному делу за дачу заведомо ложной информации об акте террористической деятельности. Расследование завершено, а уголовное дело направлено в суд на рассмотрение.

Другому пьяному мужчине тоже грозит уголовное наказание. На Ставрополье уголовное дело возбудили в отношении пьяного водителя с просроченными правами. Водителя и пассажирку госпитализировали. Мужчина имел явные признаки опьянения и от прохождения теста на алкоголь отказался. Теперь ему грозит статья.