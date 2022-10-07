Генеральный директор фирмы в Пятигорске обвиняется в неуплате налогов на 80 млн рублей

Следствие установило, что на Ставрополье с апреля 2016 года по апрель 2017 года генеральный директор общества с ограниченной ответственностью уклонялся от налогов, используя «фиктивные» финансово-хозяйственные операции. Теперь гендиректора будут судить.

— Генеральный директор уклонялся от налогов путем совершения «фиктивных» финансово-хозяйственных операций, создания формального документооборота, изготовления и предоставления в налоговый орган подложных документов и деклараций, содержащих заведомо ложные сведения, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Общая сумма задолженности составила 80 млн 500 тысяч рублей. Уголовное дело с утвердительным обвинительным заключением направили в суд.

На скамью подсудимых другого ставропольца привело заведомо ложная информация об акте терроризма, которое тот совершил пьяный в августе. Минирование оказалось ложным, а мужчину опознали и задержали. Уголовное дело направлено в суд.