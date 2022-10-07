Индивидуального предпринимателя на Ставрополье обвиняют в мошенничестве на 10 млн

Согласно уголовного дела, обвиняемый в 2016 году придумал преступную схему с земельным участком. Приобрел землю и начал искать инвесторов для своего проекта по постройке таунхаусов. Документации, правда, у 44-летнего индивидуального предпринимателя не было. Это его не остановило, инвесторы нашлись в 2017 году и передали 10 млн рублей на постройку недвижимости.

— Получив денежные средства, злоумышленник распорядился ими по своему смотрению. Он перестал выходить на связь, взятые на себя обязательства не выполнил и продал земельный участок третьему лицу, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Теперь материалы уголовного дела по данному происшествию направлены в суд для рассмотрения.

А вот генеральный директор фирмы на Ставрополье решил просто не платить налоги. В итоге его судят за неуплату налогов общей суммой в 80 млн 500 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд с утвердительным обвинительным заключением.