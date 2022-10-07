Быстрый мобильный интернет МегаФона пришел в села и дачные поселки Ставрополья

В развитии сети на Ставрополье МегаФон уделяет особое внимание небольшим населенным пунктам Фото: Shutterstock

Новые базовые станции четвертого поколения появились в 6 округах края, преимущественно в малых населенных пунктах. Инженеры компании построили объекты связи в местах с повышенным спросом на быстрый мобильный интернет.

Покрытие сети LTE от МегаФона расширилось в 7 поселениях Апанасенковского, Арзгирского, Изобильненского, Красногвардейского и Туркменского муниципальных округов, а также в пригороде краевой столицы. Самый маленький из этих населенных пунктов — поселок Айгурский — известен с конца XVIII века, как место поселения этнических немцев на Ставрополье. Сейчас здесь проживает всего около 800 жителей. При этом только за первый месяц с момента запуска базовой станции 4G абоненты в нем прокачали интернет-трафик, равный 30 объемам онлайн-энциклопедии Википедия.

Также скоростной мобильный интернет МегаФона теперь доступен жителям пригорода Ставрополя — это дачные поселки Лесные пруды, Прометей, Березка-2, Надежда, Яблочко-2, Орловка, Импульс. Средняя скорость скачивания в сентябре здесь составила 22 Мбит/с, а максимальная — до 80 Мбит/с.

«В развитии сети на Ставрополье МегаФон уделяет особое внимание небольшим населенным пунктам. Так в селе Красногвардейское в 3 квартале этого года число базовых станций LTE удвоилось. А в Изобильном связь появилась на территории завода “Атлант” — быстрый интернет и качественный голосовой сервис теперь доступны не только работникам предприятия, но и жителям ближайших кварталов», — рассказал Игорь Самойленко, директор МегаФона в Ставропольском крае.

По итогам независимого исследования во 2 квартале 2022 года мобильный интернет от МегаФона признан самым быстрым на Ставрополье. Медианная скорость скачивания составила 27,72 Мбит/с. МегаФон продемонстрировал лучший показатель по результатам около 50 тыс. тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи в регионе.