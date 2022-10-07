Майор полиции из Невинномысска прошел во второй этап конкурса «Народный участковый», голосование в котором проводится с 7 по 16 октября. Отдать свой голос лучшему участковому Невинномысска можно по ссылке. Об этом сообщил глава города Михаил Миненков.

— Традиционно конкурс проводится в три этапа. Отбор конкурсантов на первом этапе проходил с 11 по 20 сентября. Второй этап онлайн-голосование продлится с 7 по 16 октября, – пишет Михаил Миненков в своих официальных соцсетях.

После голосования во втором туре будет проходить финал. Голосование на нем также будет проводиться в онлайн-формате.

Напомним, что участковый Казбек Кабардов из Невинномысска принял участие в отборочном туре всероссийского конкурса «Народный участковый». Там он прошел дальше и теперь может попасть в финал, если за него проголосует достаточно человек.