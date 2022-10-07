В Пятигорске желающий проскочить на перекрестке водитель попал в аварию

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

По предварительной версии, 6 октября примерно в 17:40 на улице Дзержинского в городе Пятигорске Ставропольского края автомобиль «Тойота Ланд Крузер Прадо» решил проигнорировать знак «уступи дорогу» на перекрестке и врезался в «Ладу Гранту», которая двигалась по главной дороге.

— 67-летняя пассажирка Гранты, жительница курорта, получила перелом ребер, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

За рулем иномарки сидел 49-летний местный житель, который в момент аварии был трезвый. За последние два года он не привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. По факту аварии проводится проверка.

Другой водитель на Ставрополье спровоцировал ДТП, будучи пьяным. От освидетельствования он отказался, однако признался сотрудникам, что перед выездом выпил спиртное. Ему грозит лишение прав и штраф.