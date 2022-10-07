Мурал с цитатой президента открыли в центре «Машук» в Пятигорске

В пятницу, 7 октября, президент Российской Федерации Владимир Путин отмечает 70-летний юбилей. В честь этого события на фасаде Центра знаний «Машук» в Пятигорске открыли мурал с цитатой российского лидера: «Самой лучшей валютой XXI века являются знания».

На торжественной церемонии присутствовали заместитель генерального директора Российского общества «Знание» и руководитель Центра знаний «Машук» Антон Сериков, заместитель министра образования Ставропольского края Денис Жирнов, советник департамента по вопросам внутренней политики аппарата полпредства президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Андрей Карпов.

Мурал, занявший площадь 250 квадратных метров, за неделю создал художник Александр Купалян, сообщает пресс-служба российского общества «Знание». В своей работе живописец использовал цвета российского флага.