«Россети Северный Кавказ» монтируют современный провод в сельской местности Ставрополья

Фото: «Россети Северный Кавказ»

Энергетики «Россети Северный Кавказ» на территории сельских населенных пунктов Ставропольского края повышают качество и надежность энергоснабжения потребителей.

Так, в Шпаковском муниципальном округе края в текущем году на воздушных линиях электропередачи (ВЛ) специалисты филиала «Ставропольэнерго» установили свыше трех тысяч километров самонесущего изолированного провода (СИП).

Порядка одного километра СИП в октябре установлено на участке воздушной линии 0,4 кВ, обеспечивающей электроснабжение потребителей села Сенгилеевское. Здесь проживают около трех тысяч жителей, работают социально значимые объекты и туристические базы отдыха.

Надежный и безопасный провод установлен еще в 5 населенных пунктах округа с населением более 30 тысяч жителей: селах Надежда, Пелагиада, Татарка, Казинка, станице Новомарьевская и поселке Цимлянский.

«СИП имеет ряд неоспоримых плюсов в сравнении с устаревшим аналогом. К примеру, современный провод не вредит окружающей среде, отличается высокой прочностью и износостойкостью, устойчив к резкой смене климатических условий и хорошо переносит даже ураганные ветра. Такой провод обеспечивает бесперебойную работу линии электропередачи даже при падении на нее веток и деревьев. А главное, он исключает поражение электрическим током при случайном касании», - пояснил преимущества изолированного провода главный инженер Шпаковских РЭС филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» Олег Скворцов.

Установка современного провода СИП позволит обеспечить надежное энергоснабжение потребителей населенных пунктов Шпаковского муниципального округа на ближайшие 40 лет.