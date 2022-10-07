Почти 100 тысяч тонн картофеля собрали аграрии Ставрополья

Аграрии в Ставропольском крае выкопали 99 тысяч тонн картофеля. Как сообщает Министерство сельского хозяйства региона, уборка клубней завершена на 70 процентов.

Больше всего картошки собрали в Ипатовском округе Ставрополья – 44 тысячи тонн. 24 тысячи тонн картофеля выкопали в Предгорном округе и 17,5 тысяч тонн – в Красногвардейском округе.

Отмечается, что на Ставрополье расширяется ассортимент сортов данного корнеплода. Например, в Кировском округе выращивают сорта картофеля для чипсов.

Ранее сообщалось, что в Невинномысске все еще подтоплены 114 дач из-за повышения воды в реке Кубань.