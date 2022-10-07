Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика7 октября 2022 16:17

Почти 100 тысяч тонн картофеля собрали аграрии Ставрополья

Уборка завершена на 70%
Инна МОРОЗОВА

Аграрии в Ставропольском крае выкопали 99 тысяч тонн картофеля. Как сообщает Министерство сельского хозяйства региона, уборка клубней завершена на 70 процентов.

Больше всего картошки собрали в Ипатовском округе Ставрополья – 44 тысячи тонн. 24 тысячи тонн картофеля выкопали в Предгорном округе и 17,5 тысяч тонн – в Красногвардейском округе.

Отмечается, что на Ставрополье расширяется ассортимент сортов данного корнеплода. Например, в Кировском округе выращивают сорта картофеля для чипсов.

Ранее сообщалось, что в Невинномысске все еще подтоплены 114 дач из-за повышения воды в реке Кубань.