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Общество17 октября 2022 7:47

В Ставрополе 39 семей мобилизованных получили помощь

Детей военнослужащих перевели в учреждения ближе к дому
Данил Юрков

Семьи мобилизованных ставропольцев получают поддержку в виде субсидий, помощи к поступлением детей в школы вблизи дома, а также решение бытовых проблем. Напомним, семьи бойцов взяли под патронаж еще в начале октября. С тех пор им оказывается самая разная помощь.

— Трое школьников теперь посещают учебные заведения рядом с домом. Решены вопросы устройства ребят в спортивные секции по плаванию, боксу, теннису, хоккею. Нескольким семьям помогли оформить документы на получение субсидий на оплату коммунальных услуг и выплату социальных пособий, – пишет пресс-служба администрации города Ставрополя.

Помощь оказывается как семьям, так и самим бойцам, которые сейчас находятся на специальной военной операции. Так, из Пятигорска мобилизованным отправили оборудование. Дизельный генератор, бензиновые пилы, портативные газовые плиты с газовыми баллонами вскоре получат военнослужащие.