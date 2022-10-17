Отопительный сезон в Невинномысске стартует 17 октября

В жилых домах Невинномысска сегодня, 17 октября, включат отопление. Организация, подающая тепло в дома, уже провела подготовительные работы и смело может начинать работу отопительного периода 2022-2023. Об этом в своих официальных соцсетях сообщил глава города Михаил Миненков.

— Запуском работы котельных Невинномысска и обеспечением подачи теплоносителя жителям города займется ГУП Ставропольского края «Крайтеплоэнеро», – пишет глава города.

Также 17 октября отопительный сезон начался в Пятигорске. Решение принято из-за непогоды в регионе.

При этом на Ставрополье, согласно прогнозу синоптиков, к среде, 19 октября, дневная температура достигнет +24 градусов. В понедельник, 17 октября, в крае пройдутся дожди, однако температура воздуха будет подниматься с середине недели, а после пойдет на спад.