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Общество19 октября 2022 16:18

В Махачкале неизвестный занялся онанизмом напротив художественного училища

По словам очевидцев, мужчина разглядывал девочек и занимался самоудовлетворением
Инна МОРОЗОВА

В сети появилась информация, что напротив Дагестанского художественного училища по улице Ирчи Казака в Махачкале занимается онанизмом неизвестный мужчина. При этом он разглядывает молодых девушек.

Очевидцы сняли извращенца на камеру, когда тот занимался самоудовлетворением, спрятавшись у подъезда. По их словам, мужчина появляется здесь довольно часто.

Девушек призывают быть бдительными.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье спасли кота, который просидел на дереве всю ночь. Спасатели сняли питомца с помощью лестницы.