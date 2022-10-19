В Махачкале неизвестный занялся онанизмом напротив художественного училища

В сети появилась информация, что напротив Дагестанского художественного училища по улице Ирчи Казака в Махачкале занимается онанизмом неизвестный мужчина. При этом он разглядывает молодых девушек.

Очевидцы сняли извращенца на камеру, когда тот занимался самоудовлетворением, спрятавшись у подъезда. По их словам, мужчина появляется здесь довольно часто.

Девушек призывают быть бдительными.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье спасли кота, который просидел на дереве всю ночь. Спасатели сняли питомца с помощью лестницы.