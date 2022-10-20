Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 октября 2022 16:54

В Пятигорске завершили работы на прорванном после гидроудара трубопроводе

Система заполняется теплоносителем
Инна МОРОЗОВА

В Пятигорске завершились работы на водопроводе, прорванном после гидроудара. Об этом сообщил в своих соцсетях глава города Дмитрий Ворошилов.

- Работы завершены. Система заполняется теплоносителем, - написал он.

Градоначальник добавил, что проведет совещание с Центральными электрическими сетями. На нем обсудят, как не допустить скачков напряжения, в результате которых у людей сгорают бытовые приборы.

Напомним, ЧП произошло в четверг, 20 октября. В результате гидроудара на котельной «Белая ромашка» в Пятигорске 20 тысяч жителей остались без отопления.

Ранее сообщалось, что в Предгорном округе Ставрополья 3,5 тыс. абонентов остались без света из-за вышедшего из строя фидера.