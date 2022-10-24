Килограмм марихуаны изъяли полицейские у жителя Невинномысска

В Невинномысске 29-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о хранении наркотиков в крупном размере, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Полиция нашла у него дома сверток с коноплей массой 900 граммов.

На допросе молодой человек признался, что сверток принадлежит ему. Однако заявил, что не занимался распространением запрещенных веществ. По словам жителя Невинномысска, марихуану он хранил для личного потребления. В итоге на него завели уголовное дело.

Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Новопавловске полиция изъяла килограмм марихуаны и один грамм гашишного масла у 62-летнего мужчины.