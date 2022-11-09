На федеральном канале будет показан снятый в Пятигорске сериал с Сергеем Пускепалисом

На следующей неделе, 14 ноября, по федеральному пустят сериал, который сняли в Пятигорске, в нем участвует погибший в аварии 20 сентября Сергей Пускепалис. Ранее в его честь в Железноводске назвали ДК. О сериале рассказал глава города Пятигорска.

— Выходит продолжение популярного ретродетектива «Шифр-3». События в сериале разворачиваются в Пятигорске, и съемки шли в нашем городе – знакомые виды, улицы, дома – все это в фильме, – пишет глава города-курорта в своих официальных соцсетях. Посмотреть сериал можно по телевизору или найдя картину на официальном сайте в интернете.

Пускепалис долгое время жил в Железноводске и считал, что «был и остается провинциалом». Сергею было 14 лет, когда его семья перебралась на Северный Кавказ, в Железноводск. Позже он вступил в театральный кружок, который изменил его жизнь.