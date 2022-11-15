На Ставрополье планируют реализовать инвестпроекты на 41 млрд рублей

Инвесторы планируют вложить в развитие сельского хозяйства Ставропольского края более 41 млрд рублей в 2023 году. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Отмечается, что запланирована реализация 16 инвестиционных проектов. Это позволит создать более двух тысяч рабочих мест.

В частности, запланирована реализация двух проектов в сфере птицеводства, строительство и модернизация четырех молочных и четырех тепличных комплексов, четырех плодохранилищ и двух комплексов по воспроизводству и откорму крупного рогатого скота.

Ранее сообщалось, что 300 детей-сирот на Ставрополье получили жилье с помощью приставов в 2022 году.