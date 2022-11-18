На Ставрополье планируют капитально отремонтировать 220 многоквартирных домов

В Ставропольском крае проведут капитальный ремонт 221 многоквартирного дома в 2023 году. Об этом сообщил в пятницу, 18 ноября, заместитель гендиректора регионального Фонда капитального ремонта Артур Марьясов. Кроме того, будет выполнен капремонт многоэтажек, запланированный на текущий год. В том числе будет произведена замена лифтов и крыш.

Марьясов отметил, что с 2015 года на Ставрополье капитально отремонтировали 2 400 многоквартирных домов.

- По объективным причинам срок капремонта некоторых домов приходится продлевать. Но в целом план текущего года в завершающей стадии, - подчеркнул он.

На сегодняшний день кровлю отремонтировали в 152 домах из 376 запланированных. Кроме того, заменили 134 лифта из запланированных 154.

Ранее сообщалось, что мобилизованным бойцам из Буденновского округа Ставрополья отправили гуманитарную помощь. Они получат одежду и продукты.