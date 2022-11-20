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НовостиОбщество20 ноября 2022 16:14

В Ставрополе проверят маршрут №46 после жалоб жителей

Автобусы забиты и на линии их мало
Данил Юрков

Маршрут №46 в Ставрополе проверят после жалоб жителей. По словам пассажиров, автобусы по вечерам ездят забитые, а на линии их ездит мало. Один гражданин пожаловался, что в субботу 19 ноября транспорт пришлось очень долго ждать. Как сказали в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья, перевозчику предъявлена претензия.

— Перевозчик уведомил, что приобрел автобусы и занимался оформлением транспортных средств, поэтому на маршрут вышло меньше транспорта. В понедельник автобусы выйдут в полном составе, – рассказали в ведомстве.

Проверка готовности транспорта пройдет в понедельник, 21 ноября. А пока остается ждать результата.

Также напомним, что в Ставрополе изменятся пути следования трех маршрутов: №9м, №45м, №33м. Изменения вступят в силу с 1 декабря 2022 года.