«Россети Северный Кавказ» пресекли в Ингушетии хищения электроэнергии почти на 56 млн рублей

Фото: «Россети Северный Кавказ»

«Россети Северный Кавказ» за 10 месяцев 2022 года пресекли в Ингушетии 242 факта неучтенного потребления электроэнергии.

Суммарный объем похищенного энергоресурса равен 13,1 млн кВт*ч, что превышает месячное потребление крупнейшего города республики – Назрани. Ущерб, нанесенный энергетическому сектору региона, оценён в 55,7 млн рублей. Этой суммы, к примеру, достаточно для приобретения 50 трансформаторов мощностью 630 кВА.

По количеству выявленных фактов энерговоровства лидирует бытовой сектор – на долю населения приходится 205 прецедентов. По объему – порядка 92 % украденных киловатт или 12 млн кВт*ч приходятся на юридических лиц.

По каждому факту специалисты составили акты о неучтенном потреблении. Нарушившие закон потребители заплатят существенно больше стоимости электроэнергии, которую могли бы получить законным путем. Сумма ущерба у юридических лиц рассчитана по максимальной договорной мощности, умноженной на часы работы, у физических – с применением десятикратного норматива. Кроме того, нарушители оплачивают штраф, предусмотренный действующим законодательством.

«Отдельные недобросовестные потребители берут на вооружение целый перечень ухищрений, чтобы «сэкономить» на платежах за использованную электроэнергию. «Россети Северный Кавказ» проводят в республике большую работу по выявлению и пресечению подобных фактов. Основной упор мы делаем на рейдовые мероприятия с контрольным съемом показаний счетчиков и обследованием сетевых объектов. Успешная борьба с неучтенным потреблением позволяет энергетикам сократить потери в сетях, уровень которых учитывается при формировании тарифов на электроэнергию, повысить качество и надежность электроснабжения, возвращая денежные средства в отрасль для реализации производственных программ», − отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.

«Россети Северный Кавказ» напоминают об административной и уголовной ответственности за хищение электроэнергии. Согласно статье 7.19 Кодекса об административных правонарушениях РФ, самовольное подключение к сетям, а также самовольное (безучетное) использование электроэнергии влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 до 15 тыс. рублей; на юридических лиц − от 100 до 200 тыс. рублей. Уголовная ответственность за хищение электроэнергии предусматривает меру наказания по ст. 165 УК РФ в виде лишения свободы до двух лет.

Кроме того, неучтённое потребление электроэнергии опасно для жизни и напрямую влияет на качество и надежность электроснабжения всего региона.