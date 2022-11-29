К 2024 году в Осетии будет насчитываться 141 образовательный центр «Точка роста»

Фото: https://t.me/sergeymeniaylo

На фото – занятия в «Точке роста» в школе №1 селения Гизель. Всего в Северной Осетии функционирует 81 такой центр образования. Объекты были открыты по федеральному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование».

К 2024 году их будет уже 141 - на базе 60 образовательных учреждений. В центрах «Точка роста» школьники смогут углубленно изучать химию, биологию, физику.

- Самое важное, что такие центры мы открываем в сельских населённых пунктах, и у детей есть возможность заниматься исследовательской работой, не покидая стены родного образовательного учреждения, что, конечно, очень удобно, - рассказал глава республики Сергей Меняйло. - Сегодня нашей республике, как и всей стране, нужны люди, которые смогут решать любые поставленные задачи. Те, кто обладает научным потенциалом, могут неординарно мыслить. Поэтому «Точки роста» – это еще одна отличная площадка для поиска талантов и развития творческих способностей наших детей!