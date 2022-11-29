Прожиточный минимум на Ставрополье вырастет на 6,3% в 2023 году

В 2023 году на 6,3% вырастет прожиточный минимум для ставропольцев. На данный момент МРОТ по России составляет 15 279 рублей, в следующем году он поднимется почти на 1000 рублей и составит 16 242.

Законопроект о минимальном размере оплаты труда с 1 января 2023 года в первом чтении приняли депутаты государственной Думы. В зависимости от темпов роста трудоспособного населения будет рассчитываться МРОТ в 2024 году.

Тем не менее расчет прожиточного минимума не будет учитывать величину средней заработной платы.

Также напомним, что на Ставрополье проиндексируют социальные выплаты в 2023 году. Было внесено 80 правок в законопроект о краевом бюджете на 2023 год. Также в регионе продолжает работать курортный сбор, которые приносит доход казне.