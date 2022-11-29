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НовостиОбщество29 ноября 2022 17:35

На Ставрополье 300 тысяч жителей получат качественную воду до 2027 года

В регионе модернизируют систему водоснабжения
Инна МОРОЗОВА

В Ставропольском крае продолжат модернизировать систему водоснабжения в 2023 году. Об этом заявил глава региона Владимир Владимиров. До 2027 года планируется улучшить водоснабжение для 300 тысяч ставропольцев.

Губернатор отметил, что в Новоалександровске завершились три этапа работ по реконструкции очистных сооружений. В округе построили новый водопровод из прочных полиэтиленовых труб. По словам Владимира Владимирова, запуск нового водопровода увеличит подачу воды в два раза, что будет особенно актуально в жаркое время года.

Губернатор добавил, что в ближайшие месяцы водоснабжение улучшат в Предгорном, Минераловодском, Кировском и Кочубеевском округах. Ремонтные работы там близки к завершению.