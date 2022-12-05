2 млрд рублей соцвыплат получили ставропольские семьи с детьми в 2022 году

В текущем году 23,5 тыс. семей в Ставрополе получили социальные выплаты на 2 млрд рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

Деньги получили семьи из числа многодетных и малообеспеченных, а также семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

В частности, 174 млн рублей направили для 26 тыс. детей из многодетных семей, матерям-одиночкам и семьям с детьми-инвалидами.

В прошлом году из краевого бюджета малоимущим семьям выделили более 9 млн рублей.

Ранее сообщалось, что участникам спецоперации из Кисловодска отправили автомобиль повышенной проходимости.