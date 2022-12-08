Полиция в Дагестане разбирается в обстоятельствах инцидента с применением перцового баллончика в школе

В Республике Дагестан проводится проверка по обстоятельствам произошедшего в общеобразовательном учреждении. Фото: СУ СКР Дагестан

В обстоятельствах произошедшего в школе №1 села Касумкент разбирается региональное отделение МВД. Дагестанским полицейским предстоит узнать вся обстоятельства истории, в которой 13 учеников были отравлены ядовитым газом.

Напомним, накануне один из семиклассников нашел по дороге в школу перцовый балончик. Он принес его в учебное заведение, а его одноклассник распылил слезоточивый газ в коридоре на перемене.

В результате действий школьника газом отравились 13 учеников школы. На место происшествия приехало несколько карет скорой помощи. В районную больницу доставлены 13 детей с отравлением слезоточивым газом. После оказания помощи 10 детей отпущены домой.

- Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщается в пресс-релизе ведомства.

Также ранее СУ СКР Дагестана и прокуратурой республики были организованы проверка в связи с инцидентом в школе села Касумкент Сулейман-Стальского района.