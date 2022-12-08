На Ставрополье нашли мертвой пропавшую 74-летнюю пенсионерку

В селе Сенгилеевское Шпаковского округа Ставропольского края ночью на 19 октября 74-летняя Нина Редькина (Ивлева) вышла из дома, однако назад она так и не вернулась. Начались поиски, которые не приносили результата. Было решено возбудить уголовное дело об убийстве.

И вот недавно потерявшуюся без вести обнаружили мертвой, о чем сообщает пресс-служба поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Пенсионерка страдала деменцией и периодически беспричинно выходила из дома. Ранее ее возвращали домой в целости.

Причины смерти предстоит выяснить, а перед правоохранительными органами стоит вопрос с уголовным делом об убийстве пенсионерки. После того, как станет ясно, почему женщина погибла, будет решаться вопрос с делом.