В Ставрополе на улице Чапаева произошла тройная авария

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

На улице Чапаева в Ставрополе произошла тройная авария с автомобилями КАМАЗ, «Хендай» и «ГАЗель Некст». Никто из водителей не пострадал, а в маршрутке не было пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

— По предварительной версии, ДТП произошло из-за технической неисправности при буксировке на жесткой сцепке КАМАЗа, – пишет ведомство.

На данный момент транспорт стоит посреди дороги и затрудняет движение. О том, когда машины уберут с дороги, ведомство не сообщает. Тем не менее пока стоит объезжать данный участок дороги.

Также напомним, что в Буденновском округе Ставрополья произошла другая авария с тремя пострадавшими. Водитель «Мицубиси Паджеро» решил обогнать автомобиль, но не убедился в безопасности маневра. В результате произошло столкновение с микроавтобусом. По факту аварии проводится проверка.