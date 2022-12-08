В дома хутора Тамбукан и села Этока на Ставрополье вскоре вернут свет

В дома хутора Тамбукан и села Этока в Предгорном округе Ставрополья вскоре вернется электроэнергия, специалисты заканчивают восстановление поврежденных от мороза участков линий электропередач. Об этом сообщил глава муниципалитета в своих официальных соцсетях.

— Буквально пару минут назад Электросети отчитались, что ресурс был подан в домовладения. Также ведутся работы и в других населенных пунктах. Все заявки специалисты отрабатывают, – пишет глава муниципалитета.

Также напомним, что губернатор Ставропольского края, рассказывая про аварии на линиях электропередач из-за разгулявшейся непогоды, упомянул, что сильнее всего пострадал Предгорный округ. В круглосуточном режиме на всей территории региона 37 аварийных бригад и 30 единиц спецтехники восстанавливают аварии на линиях.