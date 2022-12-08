3 млрд рублей направят на модернизацию системы электроснабжения на Ставрополье

В 2023 году власти Ставропольского края планируют вложить три миллиарда рублей в модернизацию энергосетевых объектов региона. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Владимир Владимиров.

Заменена устаревших линий и оборудования подстанций поможет избежать обрыва проводов и аварийных отключений.

Напомним, в декабре на Ставрополье началась волна аварийных отключений электричества из-за оледенения проводов. На некоторое время без света остались жители Ставрополя, Минераловодского городского округа, а также Кочубеевского, Кировского и Предгорного округов.

Глава Ставрополья отметил, что ситуация сложная из-за непогоды. Ветер и влажный воздух спровоцировали появление на проводах ледяных глыб. Он добавил, что 37 аварийных бригад и 30 единиц техники круглосуточно устраняют обрывы.