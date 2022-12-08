1,2 млрд рублей курортного сбора собрали на Ставрополье за 4 года

За четыре года на Ставрополье собрали 1,2 млрд рублей курортного сбора. Об этом сообщил глава Министерства туризма и оздоровительных курортов региона Александр Сысоев. Денежные средства идут на развитие туристических объектов и инфраструктуры.

В эксперименте участвовали четыре российских региона. За время действия курортного сбора с 2018 года общая прибыль составила 2,4 млрд рублей. Из них 1,2 млрд рублей собрали на Ставрополье.

Ранее сообщалось, что на модернизацию системы электроснабжения на Ставрополье направят 3 млрд рублей в 2023 году. Это поможет уменьшить число аварийных отключений электроэнергии.