За последние сутки на Ставрополье коронавирусом заболели 75 человек

На Ставрополье за минувшие сутки с 8 на 9 декабря от коронавируса выздоровели 67 человек, при этом заболели 75 человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Госпитализация понадобилась 38 пациентам, среди которых трое детей. Врачи не зарегистрировали ни одного летального исхода от заболевания «короной».

— За прошедшие сутки выздоровело 67 человек. Уровень заболеваемости остается на прежнем невысоком уровне. Новых летальных исходов нет, – пишет в своих официальных соцсетях губернатор Ставропольского края.

Вакцинация против коронавируса продолжается: за последние сутки первый компонент вакцины получили 1647 человек, а полный курс иммунизации прошел 731 человек. Получить вакцину можно в медицинских учреждениях.

Тем временем в Дагестане лечат 13 детей, которые отравились газом из перцового баллончика, три школьницы находятся в реанимации. Семиклассник решил нахулиганить в школе, а в результате устроил массовую госпитализацию.