Двум малоподвижным на Ставрополье не хотели выдавать инвалидные коляски

В Петровском округе Ставропольского края два малоподвижных гражданина с имеющийся у них инвалидностью обратились в Ставропольское региональное отделение фонда социального страхования Российской федерации. Они попросили выдать им инвалидные коляски, однако их просто не дали.

— По результатам проверки прокурор внес представление руководителю отделения, которое рассмотрено и удовлетворено, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края. В настоящее время инвалидные коляски выданы запросившим их гражданам.

Тем временем после другой прокурорской проверки от минприроды Ставрополья потребовали устранить нарушения и убрать мусор в русле реки Юца. На данный момент готовится к расчистке русла реки Юца от кусков бетона, камней, бревен, автопокрышек, песчано-иловых наносов и прочего мусора, скопившегося в воде.