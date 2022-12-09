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НовостиПроисшествия9 декабря 2022 9:00

Двум малоподвижным на Ставрополье не хотели выдавать инвалидные коляски

Граждане обратились отделение фонда соцстрахования, однако коляски им не дали
Данил Юрков

В Петровском округе Ставропольского края два малоподвижных гражданина с имеющийся у них инвалидностью обратились в Ставропольское региональное отделение фонда социального страхования Российской федерации. Они попросили выдать им инвалидные коляски, однако их просто не дали.

— По результатам проверки прокурор внес представление руководителю отделения, которое рассмотрено и удовлетворено, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края. В настоящее время инвалидные коляски выданы запросившим их гражданам.

Тем временем после другой прокурорской проверки от минприроды Ставрополья потребовали устранить нарушения и убрать мусор в русле реки Юца. На данный момент готовится к расчистке русла реки Юца от кусков бетона, камней, бревен, автопокрышек, песчано-иловых наносов и прочего мусора, скопившегося в воде.