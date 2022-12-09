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НовостиОбщество9 декабря 2022 16:17

В Кисловодске открыли памятную доску участнику СВО

Геворг Мурадян служил в танковых войсках
Инна МОРОЗОВА

В лицее №4 Кисловодска открыли мемориальную доску Геворгу Мурадяну, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Карьера бойца началась в 2018 году в Кантемировской дивизии танковых войск. В 2022 году Мурадян в составе войск СВО принимал участие в освобождении Донецкой и Луганской республик.

Военнослужащий погиб 8 мая при выполнении боевой задачи. Его наградили Орденом Мужества посмертно.

Ранее сообщалось, что глава Ставропольского края вручил Орден Мужества вдове военнослужащего-участника СВО, подполковника Вячеслава Савинова.