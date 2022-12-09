В Кисловодске открыли памятную доску участнику СВО

В лицее №4 Кисловодска открыли мемориальную доску Геворгу Мурадяну, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Карьера бойца началась в 2018 году в Кантемировской дивизии танковых войск. В 2022 году Мурадян в составе войск СВО принимал участие в освобождении Донецкой и Луганской республик.

Военнослужащий погиб 8 мая при выполнении боевой задачи. Его наградили Орденом Мужества посмертно.

Ранее сообщалось, что глава Ставропольского края вручил Орден Мужества вдове военнослужащего-участника СВО, подполковника Вячеслава Савинова.