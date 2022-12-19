В Дагестане 16 детсадов и 33 школы закрыли на карантин из-за ОРВИ

Шестнадцать детских садов и тридцать три школы закрыли в Дагестане на карантин в связи с распространением острой респираторной вирусной инфекции.

Больше всего образовательных учреждений закрыто в Буйнакском районе - восемнадцать. В Буйнакске закрыли на карантин одиннадцать образовательных организаций, еще шесть - в Каякентском районе.

Ранее сообщалось, что эпидпорог гриппа и ОРВИ на Ставрополье превышен в семнадцати округах. За медицинской помощью обратились 26 тысяч жителей региона.

Показатель заболеваемости составил 95,1 на 10 тысяч населения. Прирост заболеваемости на неделе с 5 по 11 декабря составил 44,3%, эпидпорог превышен на 39,4%.